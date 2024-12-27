Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Aşkı Saman Alevi Gibi Söndü! Kubilay’ın Attığı Video Sonrası Gemileri Yaktı

Son olarak Siyah Kalp dizisiyle ekranlara gelen ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve oyuncu sevgilisi Kubilay Aka’nın aşkına nazar değdi. Sosyal medyanın diline düşen genç çift, sosyal medya hesaplarından birbirini sildi. Hafsanur’a jest üstüne jest yapan Kubilay barışmak için adım atacak mı? Herkesin gözü bu çiftte!

Esma Karayel Esma Karayel
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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Aşkı Saman Alevi Gibi Söndü! Kubilay’ın Attığı Video Sonrası Gemileri Yaktı

Çukur dizisindeki ‘Celasun’ karakteriyle ismini hafızalara kazıtan, genç kızların hayran olduğu Aşk 101’in Kerem’i ünlü oyuncu Kubilay Aka, aşk hayatındaki hızlı gelişmelerle magazin dünyasının gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

Son olarak ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile yeni bir aşka yelken açan Kubilay Aka, ünlü oyuncuyla ilk kez Çengelköy'deki bir restoran çıkışı görüntülenmişti.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Aşkı Saman Alevi Gibi Söndü! Kubilay’ın Attığı Video Sonrası Gemileri Yaktı - Resim : 1

“ORTALIKTA ADAM KALMADI” DEMİŞTİ

Hafsanur Sancaktutan’ın son röportajında “Hayatımda kimse yok, ben direkt cevap vereyim. Kalmadı ortalıkta adam” demesinin ardından Kubilay ile aşka başlaması çok konuşulmuştu.

Yurt dışı gezilerindeyken bile sevgilisi Hafsanur’a çiçekler gönderen romantik prens Kubilay, son olarak Kolombiya'ya gitmiş, Hafsanur’un ismini bu kez de kumlara yazarak aşkını ilan etmişti.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Aşkı Saman Alevi Gibi Söndü! Kubilay’ın Attığı Video Sonrası Gemileri Yaktı - Resim : 2

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Genç çiftin sosyal medyada gündem olan aşkına nazar değdi. Hafsanur ve Kubilay, Instagram hesaplarından birbirini takibi bıraktı. Aşkları dolu dizgin devam eden genç çiftin bu hamleden sonra ayrıldığı iddia edildi. Kubilay Aka, aynı zamanda Cannes'daki fotoğrafları da sosyal medya hesabından kaldırdı.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Aşkı Saman Alevi Gibi Söndü! Kubilay’ın Attığı Video Sonrası Gemileri Yaktı - Resim : 3

NİLPERİ YANAĞINI OKŞAMIŞTI, AYRILIK SEBEBİ BU MU?

Oyuncu Nilperi Şahinkaya ile samimi bir video paylaşan Aka’nın bu paylaşımının Hafsanur’u kızdırdığı ayrılığın sebebinin bu olduğu iddia edildi. Şahinkaya, videoda Aka’nın yüzüne filtre deneyerek sonunda eliyle yanağını okşamıştı.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Aşkı Saman Alevi Gibi Söndü! Kubilay’ın Attığı Video Sonrası Gemileri Yaktı - Resim : 4

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Kaynak: Haber Merkezi

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