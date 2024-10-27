Ünlü Oyuncunun Sevgilisine Sürprizi Sosyal Medyayı Salladı! 3 Saat Vakit Geçirebilmek İçin...

Son dönemin en popüler oyuncularından Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan’ın yazın başlayan ilişkisi devam ediyor. Show Tv'de ekrana gelen Siyah Kalp dizisinde başrol oynayan Sancaktutan, izin gününde sevgilisine yaptığı sürprizle gündem oldu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Sancaktutan, Fransa'nın Cannes kentinde olan sevgilisi Kubilay Aka'nın yanına gidip akşam saatlerinde geri döndü.

Beraber 3 saat vakit geçiren çiftten Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan‘la pozlarını “Bu arada Cannes‘da ödül aldım” notuyla sosyal medyadan paylaştı.