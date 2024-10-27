Kısmetse Olur'un Yarışmacısı Ayça Ekin Beğen, Sessiz Sedasız Evlendi

Kısmetse Olur programının eski yarışmacıları, birer birer hayatlarını birleştiriyor. Aybüke Çangal’ın evlilik teklifi almasının ardından, bir diğer isim Ayça Ekin Beğen de dünyaevine girdiğini duyurdu.

GELİNLİKLİ PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLDU

Polemiklerle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Beğen, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi gizemli sevgilisiyle evlilikle taçlandırdı. Gelinlikli fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan fenomen, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

ÜNLÜ İSİMLERLE DÜĞÜN KUTLAMASI

Düğün törenine birçok ünlü arkadaşını davet eden Beğen, nikah sonrası dostlarıyla eğlenceli bir kutlama yaptı.

Ani bir evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan Ayça Ekin Beğen’in, eşiyle nasıl tanıştığı ve bu sürpriz kararı nasıl aldığı merak konusu oldu.

AYÇA EKİN BEĞEN KİMDİR?

Beğen, 1987 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İstanbul'da hayatını sürdüren Ayça Beğen, 5 Ekim 2015 tarihinde Kanal D ekranlarında yayımlanmaya başlayan Kısmetse Olur programı ile adını duyurdu. Programda Emre Ubeyli ile olan birlikteliği dikkat çekmişti. Yarışmanın ardından Sen İste Yeter, Kuaförüm Sensin, Seda Sayan'la gibi programlarda da yer aldı.

Ayça Beğen, sosyal medya fenomeni olarak son dönemde magazin gündemindeki yerini koruyor. Beğen, 1.65 boyunda ve 54 kilodur. Aslan Burcu olan fenomen, değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Haber Merkezi