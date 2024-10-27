Alp Kırşan'dan Eşi Hakkında Yıllar Sonra Çok Konuşulacak İtiraf

Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk olan Kırşan, televizyon kariyerini bırakma kararını ve ailesine odaklandığı süreci anlattı. Kırşan'dan eşiyle ilgili yıllar sonra büyük bir itiraf geldi.

Kırşan, "Evlendikten sonra bir seçim yapmak zorundaydım; ya ailemi ya da televizyonu seçecektim. Bu şekilde devam edemezdi, çünkü bir yurt dışı projesine gidiyorum, 6 ay boyunca yokum" dedi.

Ailesi için televizyonu bırakma kararını verdiğini ifade eden Kırşan, "Çocuk olsam, babamdan 6 ay ayrı kalmak istemezdim. O yüzden ailemi seçtim ve televizyonu bırakıp proje bazlı işler yapmaya başladım" şeklinde konuştu.

Aile hayatının kendisi için çok değerli olduğunu belirten Kırşan, ailesiyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

EŞİ İLE İLGİLİ YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Kırşan, eşi Zeynep Dörtkardeşler ile nasıl tanıştığını da paylaştı. Yıllar önce İzmir'de annesini ziyaret ettiğinde, annesinin bir arkadaş grubuna katılmak üzere kızları eve bırakmasını istediğini belirten Kırşan, "Arabaya bindik, bir baktım Zeynep karşımda. Çok hoşuma gitti, sohbet ettik. Tam numarasını alacaktım ki yaşını sordum, 13 olduğunu söyledi. Şok oldum, telefonu almadım" dedi.

Yıllar sonra Zeynep’in, Kırşan'ın bir paylaşımına yanıt verdiğini ve ardından hızlı bir şekilde buluşarak güzel bir aile kurduklarını da sözlerine ekledi.

"DİNOZORLAR GENÇLERE YER AÇMALI"

Survivor’dan ayrılma sebebi sorulduğunda ise Kırşan, sektörde gençlerin önünün açılması gerektiğini vurguladı.

Kırşan, "Artık televizyonun dinozorlarının gençlere yer açması lazım. Ben bıraktım, Türkiye bir sunucu daha kazandı. 60-70 yaşında insanlar hâlâ televizyonu bırakmıyor, gençlerin önünü açmalılar" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi