Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli'nin Yeni Aşkı Ortaya Çıktı: Meğer Aynı Dizide Oynuyorlarmış

Yeni dizisi Deha ile setlere dönen Aras Bulut İynemli'nin, dizide kardeşi rolündeki Eylül Ersöz ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde geniş yer buldu. Dizide "Devran" karakterine hayat veren İynemli, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor.

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Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli'nin Yeni Aşkı Ortaya Çıktı: Meğer Aynı Dizide Oynuyorlarmış

34 yaşındaki başarılı oyuncunun, Deha dizisinde kardeşi rolünü canlandıran 23 yaşındaki Eylül Ersöz ile yeni bir ilişkiye başladığı öne sürüldü. İkilinin arasındaki 11 yaş farkı sosyal medyada dikkat çekti ve tartışmalara neden oldu.

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli'nin Yeni Aşkı Ortaya Çıktı: Meğer Aynı Dizide Oynuyorlarmış - Resim : 1

YILLARCA SÜREN İLİŞKİNİN ARDINDAN...

Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre, daha önce kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile uzun süreli bir ilişki yaşayan Aras Bulut İynemli, bu ilişkiye geçtiğimiz aylarda son vermişti. Önal, ayrılık sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hayatımda biri olursa açıklarım. Aras’la küs değiliz, görüşüyoruz. Arkadaşız da. Ayrılık sebebini sormayın, hepimizin yolu açık olsun" demişti.

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli'nin Yeni Aşkı Ortaya Çıktı: Meğer Aynı Dizide Oynuyorlarmış - Resim : 2

İynemli'nin ismi ayrıca, Gaddar dizisindeki rol arkadaşı Buse Meral ile de aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak bu iddialar hakkında taraflardan herhangi bir açıklama gelmemişti. Şimdi ise İynemli ve Ersöz arasındaki ilişki söylentileri gündemdeki yerini koruyor.

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Kaynak: Posta

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