Hande Erçel'in 15 Saniyelik Ücreti Dudak Uçuklattı

Instagram'da 31 milyon takipçiye sahip ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya gelirlerinde en yüksek kazanan isimlerden biri oldu. Erçel’in bir gönderi ve 15 saniyelik hikayesi için aldığı ücret dudak uçuklattı. İşte hayrete düşüren kazancı...

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Hande Erçel'in 15 Saniyelik Ücreti Dudak Uçuklattı

Günümüzde önemli bir gelir kapısı haline gelen sosyal medya platformu Instagram'da pek çok ünlü isim de çeşitli reklam paylaşımlarıyla kazanç sağlıyor. Instagram'da 31 milyon takipçiye sahip olan ünlü oyuncu Hande Erçel’in kazandığı ücret hayrete düşürdü.

15 saniyelik hikaye paylaşımına 3 milyon TL kazandığı öğrenilen Erçel'in bu kazancı şaşırttı. Bazılarının haksız kazanç olarak nitelendirdiği bu ücret birçok kişinin tepkisini çekti.

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