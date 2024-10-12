Deha Dizi İle İlgili Şok İddia: İzleyiciler Bunu Beklemiyordu

Bu iddialara göre, Devran'ın Esme’nin çalıştığı lokantanın sahibi olan bir genci dövdüğü sahne, Sherlock Holmes filmindeki dövüş sahnesiyle benzerlik taşıyor.

Aynı şekilde, Devran’ın gözleri bağlı bir şekilde kaçırılıp deri fabrikasına götürüldüğü sahnenin de Sherlock Holmes filmindeki bir sahneyle örtüştüğü belirtiliyor. Filmde de benzer şekilde gözleri kapalı olan Sherlock, bir faytona bindirilerek götürülüyor ve nerede olduğunu açıklıyor.