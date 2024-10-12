Deha Dizi İle İlgili Şok İddia: İzleyiciler Bunu Beklemiyordu
Yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan Deha ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "Deha" dizisi, yeni sezonun en çok konuşulan projelerinden biri haline geldi. Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu gibi güçlü bir kadroya sahip olan dizide, Devran karakterinin babasıyla olan mücadelesi ve Esme'ye duyduğu aşk izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Ancak dizinin bazı sahneleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada "Abese_irca" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi, Deha'daki iki sahnenin Sherlock Holmes filminden alındığını öne sürdü.
Bu iddialara göre, Devran'ın Esme’nin çalıştığı lokantanın sahibi olan bir genci dövdüğü sahne, Sherlock Holmes filmindeki dövüş sahnesiyle benzerlik taşıyor.
Aynı şekilde, Devran’ın gözleri bağlı bir şekilde kaçırılıp deri fabrikasına götürüldüğü sahnenin de Sherlock Holmes filmindeki bir sahneyle örtüştüğü belirtiliyor. Filmde de benzer şekilde gözleri kapalı olan Sherlock, bir faytona bindirilerek götürülüyor ve nerede olduğunu açıklıyor.
Bu iddialar dizinin hayranları arasında tartışmalara yol açarken, Deha’nın ilerleyen bölümlerinde neler olacağı merakla bekleniyor.