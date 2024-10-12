Deha Dizi İle İlgili Şok İddia: İzleyiciler Bunu Beklemiyordu

Yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan Deha ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Aras Bulut İynemli Dizi Show TV
Son Güncelleme:
Deha Dizi İle İlgili Şok İddia: İzleyiciler Bunu Beklemiyordu - Resim: 1

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "Deha" dizisi, yeni sezonun en çok konuşulan projelerinden biri haline geldi. Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu gibi güçlü bir kadroya sahip olan dizide, Devran karakterinin babasıyla olan mücadelesi ve Esme'ye duyduğu aşk izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

1 4
Deha Dizi İle İlgili Şok İddia: İzleyiciler Bunu Beklemiyordu - Resim: 2

Ancak dizinin bazı sahneleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada "Abese_irca" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi, Deha'daki iki sahnenin Sherlock Holmes filminden alındığını öne sürdü.

2 4
Deha Dizi İle İlgili Şok İddia: İzleyiciler Bunu Beklemiyordu - Resim: 3

Bu iddialara göre, Devran'ın Esme’nin çalıştığı lokantanın sahibi olan bir genci dövdüğü sahne, Sherlock Holmes filmindeki dövüş sahnesiyle benzerlik taşıyor.

Aynı şekilde, Devran’ın gözleri bağlı bir şekilde kaçırılıp deri fabrikasına götürüldüğü sahnenin de Sherlock Holmes filmindeki bir sahneyle örtüştüğü belirtiliyor. Filmde de benzer şekilde gözleri kapalı olan Sherlock, bir faytona bindirilerek götürülüyor ve nerede olduğunu açıklıyor.

3 4
Deha Dizi İle İlgili Şok İddia: İzleyiciler Bunu Beklemiyordu - Resim: 4

Bu iddialar dizinin hayranları arasında tartışmalara yol açarken, Deha’nın ilerleyen bölümlerinde neler olacağı merakla bekleniyor.

4 4