'Ortalıkta Adam Kalmadı' Demişti... Hafsanur Sancaktutan'ın Yeni Aşkı Sosyal Medyayı Salladı

Son dönemin en popüler oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, yeni sezonda "Siyah Kalp" dizisiyle ekranlarda olacak. Aylar önce bacağından çapraz bağ ameliyatı olduğu için fizik tedavisine dizinin çekildiği Kapadokya’da devam eden Sancaktutan, bu kez bir aşk haberiyle gündeme geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Hafsanur Sancaktutan’ın Kapadokya’da Kubilay Aka’yla beraber olduğu öğrenildi. Önceki hafta muhabirlere “Ortalıkta adam kalmadı” şeklinde espri yapan ünlü oyuncu, Kubilay Aka’yla yeni bir beraberliğe yelken açtı. İki ünlü oyuncunun aşk haberi sosyal medyada da dikkat çekti.

Kubilay Aka’nın kadrosunda olduğu, Kanal D’nin BKM Film imzalı “İnci Taneleri” dizisi de 1 Eylül’de sete çıkacak.