Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçirip Öldü
Genç yaşta kalp krizi vakaları giderek artmaya devam ediyor. Mardin'de halı saha maçında kalp krizi geçiren 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Nusaybin’de dün akşam saatlerinde halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yapan Selim Engin, fenalaşarak yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen 28 yaşındaki Engin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Engin’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA