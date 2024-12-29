Narin Davasında Sorular Yanıtsız Kaldı! Kim, Neden Ölürdü? Asıl Katil Kim?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından 19 gün sonra cesedi bir dere kenarında gömülü halde bulunan Narin Güran cinayetinde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararda 3 sanık önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve bu ceza cinayeti ortaklaşa işlemeleri nedeniyle "ağırlaştırılmış müebbet cezası" olarak artırılarak karara bağlandı. Mahkeme kararı oybirliğiyle aldı.

İtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini gizlemekten" 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararda, Bahtiyar için, itiraf etmesine rağmen, cesedin sanığın beyanlarıyla bulunmadığına dikkat çekildi, bu beyanların cinayetin delillendirilmesi açısından önemli olmadığı ifade edildi.

KATİL KİM?

Narin'i kimin neden öldürdüğü hala bilinmiyor. Narin'in bu üç kişiden tam olarak kim öldürdü? Narin'i bu 3 kişi neden öldürdü? soruları yanıtsız kaldı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası almalarının ardından 3 sanıktan birinin artık gerçeği anlatması mümkün. Karara göre katiller belli ama asıl katil net değil.

NE ANLAMA GELİYOR?

Mahkemenin kısa kararında, Nevzat Bahtiyar ile ilgili bölümde, dava dosyasında "delil olmadığı" yorumlanacak bazı ifadeler var.

Mahkeme, Nevzat Bahtiyar'ın neden 4 yıl 6 ay hapis cezası aldığına izah ederken, özetle şu ifadeyi karara geçirdi:

"Sanığın, Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arif'in evinden alarak Eğertutmaz Deresi'ne götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında, sanığın üzerine atılı eyleminin suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır.

- Narin'in cansız bedeni sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunmuştur. Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu güne kadar süre, bu sürede araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmamıştır, Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunamaması, delil bulunmayışına sebep ise söz konusu cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalmasıdır.

Bu kararda, cesedin uzun süre su içinde kalması nedeniyle Adli Tip Kurumları tarafından yapılan araştırmalarda delil bulunamadığının belirtilmesi dikkat çekti. Oysa, Adli Tıp Raporlarında, küçük kızın elle boğularak, boyun ve göğsüne baskıyla öldürüldüğü belirtilmişti.

Yine Narin'in cesedi üzerinde yapılan incelemelerde, kıl ve saç parçaları ele geçirildi ve Adli Tıp, küçük kızın avucunda ve üstünde bulunan bulunan kılların DNA'sının annesi ve abisiyle uyumlu olduğunu belirledi. Ayrıca, amcanın aracında küçük kıza ait kıl parçası bulundu.

Mahkemenin, Adli Tıp raporlarında delil bulunamadığını belirtmesi amacı bu aşamada net değil. Gerekçeli kararda hangi delillerin dikkate alındığı belirtilecek.

Kaynak: NTV