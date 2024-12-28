RTÜK Başkanı Şahin: 'Türk Adaleti Narin Kızımıza Kıyan Canilere Hak Ettikleri Cezayı Verdi'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayetine ilişkin paylaşım yaptı. Şahin, “Türk adaleti Narin kızımıza kıyan canilere hak ettikleri cezayı verdi. Yüreklerimiz buruk, içimiz kan ağlasa da hukuk devletinde olduğumuzu bilmenin gönül rahatlığını yaşıyoruz” dedi.

RTÜK Başkanı Şahin: 'Türk Adaleti Narin Kızımıza Kıyan Canilere Hak Ettikleri Cezayı Verdi'

Bugün sonuçlanan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasıyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaptı. Şahin, “Türk adaleti Narin kızımıza kıyan canilere hak ettikleri cezayı verdi. Yüreklerimiz buruk, içimiz kan ağlasa da hukuk devletinde olduğumuzu bilmenin gönül rahatlığını yaşıyoruz. RTÜK olarak elim olayın ilk anından itibaren hassas bir teraziyle söz konusu yayınları takip ederek gerekli müdahaleleri yaptık” dedi.

Soruşturmanın ilk aşamasında medyanın başarısız bir sınav verdiğini kaydeden Şahin, yaptıkları uyarılar ile medyanın duyarlı ve olgun bir şekilde bugün halkı bilgilendirdiğini belirterek, "Yoğun mesai yürüten yargı mensuplarımıza ve haberci dostlarımıza teşekkür ederken, ülke olarak böylesi acı olayları artık yaşamamayı temenni ediyoruz. Rahat uyu Narin. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Narin Güran Cinayetinde Karar Çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Davası için AçıklamaNarin Güran Cinayetinde Karar Çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Davası için AçıklamaGüncel
Bakan Göktaş'tan Narin Güran Açıklaması: 'Ceza Yüreklere Su Serpti'Bakan Göktaş'tan Narin Güran Açıklaması: 'Ceza Yüreklere Su Serpti'Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
RTÜK Ebubekir Şahin Narin Güran
Sertleşen Kaya Gibi Havluları Pamuk Gibi Yumuşatıyor! İşte Ev Hanımlarının Herkesten Sakladığı Sır Sertleşen Kaya Gibi Havluları Pamuk Gibi Yumuşatıyor! İşte Ev Hanımlarının Herkesten Sakladığı Sır
Denizli'de Korkunç Olay: 6. Kattan Atlayan Genç Hayatını Kaybetti Denizli'de Korkunç Olay: 6. Kattan Atlayan Genç Hayatını Kaybetti
Liderlikleriyle Dikkat Çeken 3 Burç! Her İşte Çok Başarılı Oluyorlar Liderlikleriyle Dikkat Çeken 3 Burç! Her İşte Çok Başarılı Oluyorlar
Elazığ'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 5 Metreye Düştü Elazığ'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 5 Metreye Düştü