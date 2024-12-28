Denizli'de Korkunç Olay: 6. Kattan Atlayan Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de 27 yaşındaki bir genç apartmanın 6. katından atladı. Olay yerine gelen ekipler gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Son Güncelleme:
Denizli'de Korkunç Olay: 6. Kattan Atlayan Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.H (27), 6 katlı apartmanın 6. katından kendisini aşağıya bıraktı. Çevredeki vatandaşlar şahsa müdahale etmek için koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.H'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden M.H'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'deki Patlamada 3 TutuklamaBalıkesir'deki Patlamada 3 TutuklamaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Denizli
Son Güncelleme:
Ayva Yerken Bir Kez Daha Düşünün... Ayva Yerken Bir Kez Daha Düşünün...
Kötü Kokan Banyo Giderleri Artık Mis Gibi Olacak! Bir Tutam Atmanız Yetiyor Kötü Kokan Banyo Giderleri Artık Mis Gibi Olacak! Bir Tutam Atmanız Yetiyor
Narin Güran Cinayetinde Karar Çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Davası için Açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Davası için Açıklama
İhracı İstenen Teğmen Ebru Eroğlu'nun Savunması Ortaya Çıktı: 'Atatürk'ün İzinden Giden Subaylarız!' İhracı İstenen Teğmen Ebru Eroğlu'nun Savunması Ortaya Çıktı