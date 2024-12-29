Sabit Öğretmen Sırra Kadem Bastı, Esrarengiz Olayda Kritik Detay, Bir Şehir Onu Arıyor!

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Altunbulak Mahallesi Sıddık Tivnikli İmam Hatip Ortaokulu'nda müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası 39 yaşındaki Sabit Bülbül, cuma günü evine dönmedi.

TELEFONUNUN SİNYALİ BULUNDU

Ailesinin bilgi vermesi üzerine Sabit öğretmeni bulmak için ekipler çalışma başlattı. Bülbül’ün cep telefonunun son olarak Aşkale ilçesi Kırsal Karasu Mahallesi yakınlarında sinyal verdiği tespit edildi.

OTOMOBİLİ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Bu gelişmenin ardından aramalar o bölgeye yoğunlaştırıldı. Aramalarda, Bülbül’ün otomobili, arazide terk edilmiş halde bulundu. Öğretmen için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri seferber oldu.

DALGIÇLAR NEHİRDE ARAMA YAPIYOR

Karasu Nehri ve HES göleti bulunan bölgede AFAD'ın dalgıçları arama çalışmalarına devam ediyor. Dalgıçlar, 4 kilometrelik nehir boyunca jandarma da kıyıda öğretmenden bulabilecekleri bir izi arıyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA