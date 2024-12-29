Düzce’de Bir Gecede 3 Yangın, 1 Kişi Yaşamını Yitirdi

Düzce'de sabaha karşı Akçakoca, Çilimli ve Gümüşova ilçelerinde yangın çıktı. Çıkan yangınlarda engelli eşini kurtaran ve yangını söndürmek için eve geri giren 1 kişi yaşamını yitirdi.

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Düzce'de 3 farklı ilçede sabaha karşı çıkan yangınlar geceyi aydınlattı. İlk yangın Akçakoca ilçesinde sabaha karşı 04.30'da çıktı. Edinilen bilgilere göre yazlık evin çatı kısmında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı ile bölgeye giden Akçakoca itfaiyesi yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.

Düzce’de Bir Gecede 3 Yangın, 1 Kişi Yaşamını Yitirdi - Resim : 1

YANGINI FARK EDENLER EV SAHİBİNİ KURTARDI

İkinci yangın ise Çilimli ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde Nezih Uyanık'a ait evde saat 06.00'da meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini fark edenler ev sahibi Nezih Uyanık'ı evden çıkartırken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çilimli Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürülürken, evde büyük maddi hasar oluştu.

Düzce’de Bir Gecede 3 Yangın, 1 Kişi Yaşamını Yitirdi - Resim : 2

ENGELLİ EŞİNİ KURTARDI, KENDİSİ ÇIKAMADI

İlde üçüncü yangın ise yine sabah 06.00 sıralarında Gümüşova'ya bağlı Ardıçdibi köyünde meydana geldi. Yaşar Sadak'a ait evde bacadan kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Alevler bir anda evi sarınca Yaşar Sadak, engelli eşini kucağına alarak dışarı çıkardı. Tekrar eve girip yangını söndürmek isteyen Yaşar Sadak bir daha dışarı çıkamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Gümüşova ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürülürken, Yaşar Sadak'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kentte meydana gelen 3 ayrı yangın ile ilgili polis ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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