15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Yangın! Trafik Felç Oldu

İstanbul'da iki yakayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, saat 00.30 sıralarında seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Anadolu yakasından Avrupa istikametine seyir halinde olan Nermin C.'nin kullandığı otomobilden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

OTOMOBİL KÜL OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri köprüde güvenlik önlemi alırken, her iki istikamette de yoğun araç trafiği oluştu. İtfaiye ekipleri ise yanan araca müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi. Trafiğe kapatılan yol ise çalışmaların tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan yanan otomobilin içerisinde Nermin C.'nin iki kızının ve yeğeninin olduğu öğrenildi. Yaşanan olayda, can kaybı ya da yaralı olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA