Temmuz’da Ne Ekilir? Hasat Etmekten Yorulacaksınız

Yaz mevsiminin tam ortası olan temmuz, bahçelerinde bereketli bir hasat görmek isteyenler için oldukça kritik bir dönem.

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Temmuz’da Ne Ekilir? Hasat Etmekten Yorulacaksınız
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Pek çok sebze ve çiçeğin toprakla buluşması için elverişli olan bu ayda yapılacak doğru tercihlerle sonbaharda taze ürünler toplamak mümkün. İşte temmuz ayında ekilmesi tavsiye edilen sebze ve çiçekler…,

Lahana

Lahana tüketimini sonbaharda da sürdürmek isteyenler için temmuz ayı hâlâ fırsat sunuyor. Ancak uzmanlar, geç olgunlaşan türler yerine erken yetişen lahana çeşitlerinin tercih edilmesini öneriyor. Tohumlar ekilmeden önce birkaç gün ılık suda bekletilmeli, düzenli aralıklarla suyu değiştirilmelidir. Şişen tohumlar toprağa ekildikten sonra bol sulama ile ekim ayının başında genç lahanaları sofralara taşımak mümkün.

Bezelye
Bezelye, temmuz ayında ekilebilecek verimli ürünlerden biri. Tohumlar ekimden önce ılık suda bekletilmeli ve aralarında 5 ila 8 cm mesafe bırakılmalıdır. Bitkiler için destek sağlanması da öneriliyor. Ayrıca bezelye, toprağa azot kazandırarak sonraki ürünler için verimli bir zemin oluşturuyor.

Temmuz’da Ne Ekilir? Hasat Etmekten Yorulacaksınız - Resim : 1

Kuşkonmaz
İddiasız ancak verimli bir bitki olan kuşkonmaz fasulyesi, temmuz ortasında da rahatlıkla ekilebilir. Taze tohumlar ve uygun bir ekim alanı ile birlikte düzenli sulama sayesinde kısa sürede hasat alınabilir. Parlak yeşil yapraklarıyla hem estetik hem lezzetli bir üründür.

Salata çeşitleri
Temmuz ayında salatalık türleri ve yeşil yapraklı salatalar da toprakla buluşturulabilir. Her 20 günde bir yeni ekim yaparak sürekli taze ürün elde edebilirsiniz. Ancak fidelerin seyreltilmesi ve düzenli sulama ihmal edilmemelidir.

Turp
Turp, temmuz ayında da her iki haftada bir ekilebilecek ürünler arasında yer alıyor. Gündüz süresi kısalsa da doğru bakım sayesinde hala iştah açıcı ve sulu ürünler elde etmek mümkün. Ancak toprağın azot dengesi göz önünde bulundurulmalı.

Roka
Vitamin deposu roka, temmuzda ekildiğinde yalnızca beş gün içinde ilk filizlerini verebilir. Düzenli sulama sayesinde kısa sürede lezzetli ve aromatik yapraklar elde edebilirsiniz.

Dereotu
İlginçtir ki, yaz ortasında ekilen dereotu, ilkbaharda ekilene göre daha yoğun aroma içerir. Küçük bir bahçe yatağında bile kolayca yetiştirilebilen bu bitki, yemeklere lezzet katmak için birebirdir.

Havuç ve pancar
Bu kök sebzeler temmuz ayında ekilirse, sonbaharda tatlı ve lezzetli mahsuller elde edilebilir. Ekim öncesi tohumlar zararlılara karşı mutlaka dezenfekte edilmeli. Fideler arasında 6-8 cm boşluk bırakılarak büyüme alanı sağlanmalı. Ancak bu ürünler kışlık depolama için uygun değildir.

Kadife çiçekleri
Kadife çiçekleri, yalnızca bahçeyi renklendirmekle kalmaz; aynı zamanda zararlılara karşı doğal bir koruma sağlar. Hoş kokusu ve geleneksel tıpta kullanım alanlarıyla da bilinen bu çiçek, bahçede ağaç altlarına veya sebze yataklarının çevresine dikilebilir.

Mavi çan çiçeği
Sonbaharda bahçenizde zarif mavi çan çiçeklerini görmek istiyorsanız, temmuz ayında fide yöntemiyle ekime başlamalısınız. Bu çiçekler, narin görünümleriyle dikkat çeker.

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Kaynak: Haber Merkezi

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