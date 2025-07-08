Teknoloji Devlerinde İşten Çıkarma Rüzgarı! 72 Bin Bir Anda İşsiz Kaldı

DEĞERLERİ ARSA DA İSTİHDAM AZALIYOR

İronik bir şekilde, teknoloji devlerinde yaşanan bu işten çıkarmalar sürerken, bu şirketlerin piyasa değerleri ise rekor kırmaya devam ediyor. CompaniesMarketCap.com verilerine göre, dünyanın en değerli ilk beş şirketinin tamamı teknoloji sektöründen oluşuyor.

Listenin ilk sırasında 3,8 trilyon dolarlık değeriyle NVIDIA yer alıyor. Onu 3,7 trilyon dolarla Microsoft, 3,2 trilyon dolarla Apple, 2,4 trilyon dolarla Amazon ve 2,2 trilyon dolarlık değeriyle Alphabet (Google) takip ediyor.