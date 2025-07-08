Teknoloji Devlerinde İşten Çıkarma Rüzgarı! 72 Bin Bir Anda İşsiz Kaldı
Dünya genelinde teknoloji devi şirketler, 2024’ün ilk altı ayında on binlerce çalışanla yollarını ayırdı. Küresel ölçekte yaşanan yeniden yapılanma süreçleri, yapay zekâya geçiş ve maliyet azaltma politikaları, sektör genelinde büyük bir işten çıkarma dalgasını beraberinde getirdi. Son veriler, yılın ilk yarısında 72 bin teknoloji çalışanının işsiz kaldığını ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kovid-19 pandemisinden bu yana teknoloji sektöründeki iş gücü dalgalanmalarını izleyen Layoffs.fyi adlı platformun derlediği bilgilere göre, 2024'ün ilk 6 ayında dünya genelinde 150'yi aşkın teknoloji şirketi, yaklaşık 72 bin çalışanını işten çıkardı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 100 binin üzerindeydi; 2023’te ise ilk altı ayda 213 bin kişi işsiz kalmıştı. Rakamlar, genel bir azalmaya işaret etse de sektör açısından hâlâ ciddi bir küçülme yaşanıyor.
MİCROSOFT'TAN 12 BİN KİŞİLİK İŞTEN ÇIKARMA PLANI
Teknoloji dünyasının devlerinden Microsoft, yıl başından bu yana 3 bin kişiyi işten çıkardı. Ancak planlar bununla sınırlı değil. Şirket, global çalışan sayısının yüzde 4’ünü oluşturan 9 bin kişilik yeni bir işten çıkarma dalgası için hazırlanıyor. Böylece yıl sonuna kadar işine son verilecek toplam çalışan sayısının 12 bine ulaşması bekleniyor.
PERSONELLER AZALTILIYOR
Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren CrowdStrike, yapay zekâ tabanlı dönüşüme uyum sağlamak adına çalışanlarının yaklaşık yüzde 5’iyle yollarını ayıracağını duyurdu. Şirketin CEO’su George Kurtz, yaptığı açıklamada, yapay zekânın müşteri deneyimini geliştirdiğini ve verimliliği artırdığını vurguladı. Ancak bu teknolojik ilerleme, bazı pozisyonları da gereksiz hâle getiriyor.
DEĞERLERİ ARSA DA İSTİHDAM AZALIYOR
İronik bir şekilde, teknoloji devlerinde yaşanan bu işten çıkarmalar sürerken, bu şirketlerin piyasa değerleri ise rekor kırmaya devam ediyor. CompaniesMarketCap.com verilerine göre, dünyanın en değerli ilk beş şirketinin tamamı teknoloji sektöründen oluşuyor.
Listenin ilk sırasında 3,8 trilyon dolarlık değeriyle NVIDIA yer alıyor. Onu 3,7 trilyon dolarla Microsoft, 3,2 trilyon dolarla Apple, 2,4 trilyon dolarla Amazon ve 2,2 trilyon dolarlık değeriyle Alphabet (Google) takip ediyor.
YENİ DÖNEM PARADOKSU
Teknoloji şirketlerinin büyüyen piyasa değerlerine rağmen binlerce çalışanla vedalaşması, sektörün dijital dönüşüm sürecindeki temel çelişkilerinden biri olarak görülüyor. Yapay zekâ ve otomasyonun hız kazandığı bu dönemde, şirketler daha az çalışanla daha yüksek verim elde etmeyi amaçlıyor. Ancak bu dönüşüm, istihdam açısından ciddi endişeleri de beraberinde getiriyor.