Altın Zirveye Yerleşti: Ona Yatırım Yapan Dizlerini Dövdü! İşte 3-6 Aylık Süreçte Kazanan ve Kaybettirenler

ÜÇ AYLIK SÜREÇTE ALTIN ZİRVEDE

Nisan – Haziran dönemini kapsayan üç aylık değerlendirmeye göre;

Külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 10,35,

TÜFE’ye göre ise yüzde 12,33 oranında getiriyle en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi ise Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 14,03, TÜFE’ye göre ise yüzde 12,49’luk kayıpla listenin en altında yer aldı.