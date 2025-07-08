Altın Zirveye Yerleşti: Ona Yatırım Yapan Dizlerini Dövdü! İşte 3-6 Aylık Süreçte Kazanan ve Kaybettirenler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, Haziran ayında yatırımcısına en fazla kazandıran araç külçe altın olurken, Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi tüm dönemlerde en yüksek kaybı yaşattı. Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve euro ise yatırımcısına farklı periyotlarda reel getiri sağlayan diğer araçlar olarak öne çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Haziran ayına ilişkin reel getiri performanslarına bakıldığında, devlet iç borçlanma senetleri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 2,82 ile en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. Aynı hesaplama yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak yapıldığında ise DİBS’in getiri oranı yüzde 1,73 olarak belirlendi.
BORSA YATIRIMCISI KAYIPTA
Yİ-ÜFE’ye göre değerlendirildiğinde;
Euro yüzde 1,5,
Mevduat faizi (brüt) yüzde 0,98,
Külçe altın ise yüzde 0,62 oranında reel getiri sağladı.
Diğer yandan;
Amerikan doları yüzde 0,7,
BIST 100 endeksi ise yüzde 2,16 oranında kaybettirdi.
TÜFE’ye göre yapılan hesaplamada ise euro yüzde 2,59, mevduat faizi yüzde 2,06, altın yüzde 1,71, dolar yüzde 0,36 reel kazanç sağlarken, Borsa İstanbul yüzde 1,1 oranında yatırımcısına zarar yazdı.
ÜÇ AYLIK SÜREÇTE ALTIN ZİRVEDE
Nisan – Haziran dönemini kapsayan üç aylık değerlendirmeye göre;
Külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 10,35,
TÜFE’ye göre ise yüzde 12,33 oranında getiriyle en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
Aynı dönemde BIST 100 endeksi ise Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 14,03, TÜFE’ye göre ise yüzde 12,49’luk kayıpla listenin en altında yer aldı.
6 AYDA YATIRIMCININ YÜZÜNÜ YİNE ALTIN GÜLDÜRDÜ
2024 yılının ilk yarısında, altın birikimi yapanlar kazançlı çıktı.
Altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 22,37,
TÜFE’ye göre ise yüzde 21,37 oranında reel getiri sağlayarak tüm yatırım araçlarını geride bıraktı.
Bu süreçte BIST 100, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 18,29, TÜFE’ye göre ise yüzde 18,96 oranında negatif getiriyle yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı.
YILLIK BAZDA LİDER KÜLÇE ALTIN
Haziran 2023 - Haziran 2024 dönemini kapsayan yıllık değerlendirmede de külçe altın liderliği elden bırakmadı.
Yİ-ÜFE’ye göre yıllık bazda yüzde 40,31,
TÜFE’ye göre ise yüzde 29,29 oranında reel kazanç sağladı.
Mevduat faizi, Yİ-ÜFE’ye göre yıllık bazda yüzde 14,41, euro yüzde 4,31, DİBS ise yüzde 0,16 reel getiri sağlarken;
Dolar yüzde 2,62,
BIST 100 endeksi ise yüzde 27,81 oranında kayıp yaşattı.
TÜFE bazında ise;
Mevduat faizi yüzde 5,43,
Euro yüzde 3,87,
DİBS yüzde 7,7 kazandırırken,
Dolar yüzde 10,26,
BIST 100 ise yüzde 33,48 kayıpla yatırımcısını en çok zarara uğratan araç oldu.