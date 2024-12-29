Bisikletten Çıkan Uyuşturucu Ekipleri de Hayrete Düşürdü: 2 Gözaltı

Samsun'un Terme ilçesinde ekiplerin dikkati sayesinde 430 gram uyuşturucu yakalandı. Bisikletin gövde ve gidon kısmına saklanan uyuşturucu ekipleri de şaşırttı.

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Bisikletten Çıkan Uyuşturucu Ekipleri de Hayrete Düşürdü: 2 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fenk Mahallesi'nde yapılan denetim sırasında bir otobüsün bagajında bulunan bisiklette kaynak izleri olduğunu fark etti.

Bunun üzerine bir makine yardımıyla kesilen bisikletin, gövde ve gidon kısmına gizlenmiş 430 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili H.B. (29) ve F.K. (34) gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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