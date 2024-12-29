Antalya'da Bir Eve Baskın: Uyuşturucu Madde Yakalandı, 2 Gözaltı
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bir eve düzenlenen operasyonda 188 gram esrar, bir miktar sentetik uyarıcı yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Alanya'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 188 gram esrar, bir miktar sentetik uyarıcı, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 77 bin 600 lira ve 3 bin 85 avro ele geçirildi. Operasyonda C.S. ve Y.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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