Antalya'da Bir Eve Baskın: Uyuşturucu Madde Yakalandı, 2 Gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bir eve düzenlenen operasyonda 188 gram esrar, bir miktar sentetik uyarıcı yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Antalya'da Bir Eve Baskın: Uyuşturucu Madde Yakalandı, 2 Gözaltı

Antalya'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Alanya'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 188 gram esrar, bir miktar sentetik uyarıcı, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 77 bin 600 lira ve 3 bin 85 avro ele geçirildi. Operasyonda C.S. ve Y.D. gözaltına alındı.

Ağrı'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Hap Yakalandı, 9 Gözaltı!Ağrı'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Hap Yakalandı, 9 Gözaltı!Güncel

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli YakalandıBingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli YakalandıGüncel

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
20 Günde 4 Kez Sallandı! Naci Görür’den Ege Depremi Sonrası Korkutan Uyarı Ege Depremi Sonrası Korkutan Uyarı
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Bileti Kesilen İsimler! Seyirciler Yıkıldı Kızılcık Şerbeti Dizisinde Bileti Kesilen İsimler! Seyirciler Yıkıldı
Miras Sisteminde Beklenmedik Değişiklik! Tüm Ülkede Geçerli Olacak Miras Sisteminde Beklenmedik Değişiklik! Tüm Ülkede Geçerli Olacak
İki Kenti Kar Esir Aldı: 92 Köye Ulaşım Kapandı İki Kenti Kar Esir Aldı: 92 Köye Ulaşım Kapandı