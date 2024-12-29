Eskişehir'de Yılbaşı Pazarına Çirkin Saldırı, Ortalığı Talan Etti

Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi tarafından yeni yıl kapsamında açılan pazardaki esnafın standı ve yılbaşı süsleri saldırıya uğradı. Saldırı gerçekleştiren Burak Ö. isimli şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

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Odunpazarı Belediyesi yılbaşı etkinlikleri kapsamında tarihi Odunpazarı turistik bölgesinde esnaf stantlarının yanı sıra çocuklar ve büyükler için eğlencelerin düzenlendiği yeni yıl pazarı adıyla etkinlik alanı açtı.

Eskişehir'de Yılbaşı Pazarına Çirkin Saldırı, Ortalığı Talan Etti - Resim : 1

ORTALIĞI TALAN ETTİ

Alana, saat 05.30 sıralarında gelen Burak Ö., bağırıp yeni yıl süslerini sökerek çadırları ve esnafın stantlarını dağıttı. Burak Ö., alandaki Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün heykeli çevresindeki ışıklandırmayı da söktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Burak Ö. ekipler tarafından yakalandı.

Eskişehir'de Yılbaşı Pazarına Çirkin Saldırı, Ortalığı Talan Etti - Resim : 2

SALDIRI ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kamu malına zarar vermek suçlamasıyla elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alınan Burak Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Burak Ö.’nün etkinlik alanına zarar verdiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Eskişehir'de Yılbaşı Pazarına Çirkin Saldırı, Ortalığı Talan Etti - Resim : 3

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Eskişehir'de Yılbaşı Pazarına Çirkin Saldırı, Ortalığı Talan Etti - Resim : 4

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Kaynak: DHA

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