Uşak'ta Korkunç Kaza: 1'i Ağır 2 Yaralı

Uşak'ta meydana gelen feci kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Uşak'ta Korkunç Kaza: 1'i Ağır 2 Yaralı

Uşak'ta C.T. (54) yönetimindeki 20 YN 894 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 64 BE 524 plakalı ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralandığı belirtilen Huri Ç. (54), Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hatık Ç. (26) ise kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.

Adana'da Kaza: Yolcu Midibüsü ile Cip ÇarpıştıAdana'da Kaza: Yolcu Midibüsü ile Cip ÇarpıştıGüncel

Balıkesir'de Otomobil 11 Yaşındaki Çocuğa ÇarptıBalıkesir'de Otomobil 11 Yaşındaki Çocuğa ÇarptıGüncel

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bisikletten Çıkan Uyuşturucu Ekipleri de Hayrete Düşürdü: 2 Gözaltı Bisikletten Çıkan Uyuşturucu Ekipleri de Hayrete Düşürdü: 2 Gözaltı
Düzce’de Bir Gecede 3 Yangın, 1 Kişi Yaşamını Yitirdi Düzce’de Bir Gecede 3 Yangın, 1 Kişi Yaşamını Yitirdi
1 Kaşık Eklenmeliymiş : Taze Fasulyeyi Doyurucu Hale Getiriyor 1 Kaşık Eklenmeliymiş : Taze Fasulyeyi Doyurucu Hale Getiriyor
Vizesiz Gidilebiliyor! Çeşme ve Bodrum'u Geride Bıraktı Vizesiz Gidilebiliyor! Çeşme ve Bodrum'u Geride Bıraktı
Eskişehir'de Yılbaşı Pazarına Çirkin Saldırı, Ortalığı Talan Etti Yılbaşı Pazarına Çirkin Saldırı, Ortalığı Talan Etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tehdit Edilen Cinsel Saldırı Mağduru Öğrenci İçin Harekete Geçti Cinsel Saldırı Mağduru Öğrenci İçin Bakanlık Devrede