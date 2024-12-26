Ünlü İş İnsanı Rıza Kalkavan’ın Ölüm Sebebi ‘Sahte İçki’ mi? 40 Yıllık Dostu Gerçeği Konuştu! ‘Doktorların Açıkladığı...'

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Binnur Kalkavan’ın kardeşi ünlü iş insanı Rıza Kalkavan, dün yemekte içtiği içkinin ardından rahatsızlanmış, hastanede hayatını kaybetmişti.

Kalkavan’ın vefat haberini arkadaşı Asena Özkan “Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler” diyerek duyurmuştu.

ARKADAŞI ‘SAHTE İÇKİ’ İDDİASINI YALANDI

Rıza Kalkavan, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kalkavan’ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan arkadaşları ‘sahte içki’ iddialarını yalanladı ve gerçek ölüm sebebini açıkladı.

Gazetecilere konuşan Mehmet Yalçın “40 yıllık arkadaşımdı. Asker arkadaşımdı hep beraberdik, hiç ayrılmadık hep beraberdik. Mütevazı bir insandı. Onun gibi bir insan yoktu hiç kimsenin kalbini kırmayan bir insandı. Kaçak, sahte alkol, o iddiaların hepsi yalan, uydurma” dedi.

“DOKTORLARIN AÇIKLADIĞI KALP KRİZİ”

Kalkavan’ın gittiği yerlerin hepsinin belli olduğunu belirte Yalçın “Kuytu köşede içki içen bir insan değildi. Onlar bizi üzen haberler. Doktorların açıkladığı kalp krizi. Devamlı kontrollerini yaptıran bir insandı. İddialar yanlış” diye konuştu.

“ÇIKAN İDDİALAR YANLIŞ”

Rıza Kalkavan’ın kız arkadaşı Sibel Civelek ise iddialara ilişkin şunları söyledi: Hakkında çıkan iddialar yanlış. Sabaha karşı hastaneye gittik. Sabah 2’den öğleye kadar 9 saat hastanede kaldı. Sonra vefat haberi geldi.

Rıza Kalkavan’ın oturduğu apartmanın görevli olan Uğur Naz ise bu zamana kadar sahte bir şey almadığını vurgulayarak “Normal servisini ben yapıyordum. İlk defa sizden duyuyorum bu iddiaları” dedi.

Kaynak: DHA-İHA