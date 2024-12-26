Vicdansızlığın Adresi Bu Kez Antalya: Saatlerce Kutuya Hapsedilmiş! Kimse Almayınca Ortaya Çıktı

Türkiye’de son dönemde artan beslenmesi yasak hayvan kaçakçılığı vakalarının arasına bir yenisi daha eklendi. Antalya Şehirlerarası otobüs terminalindee Ankara'dan gönderilen kutunu içinde yavru maymun bulundu. 'Rhesus' türü olan maymunun duyduğu korku gözlerinden okundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne bugün Ankara'dan gelen otobüsle gönderilen koli, teslim alınmayınca görevliler otogarın emanet odasına götürdü. Bina dışındaki gelen yolcu peronundan otogar içerisine götürülen koli, x-ray cihazından geçirildi. Girişteki görevliler koli içerisinde ahşap delikli kutuda maymun olduğunu fark etti.

Bir süre sonra M.K., emanet odasına gelip koliyi almak istedi. Ankara'dan gelen ve perondan ayrılan otobüsün geliş saatini karıştırınca kolinin emanete bırakıldığını düşünen M.K. hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekipleri tarafından tutanak hazırlandı. M.K., tutanak hazırlayan görevlilere, hayvanın kendisine hediye olarak gönderildiğini, kutunun içerisinde ne olduğunu bilmediğini anlattı. Görevliler, 'Rhesus' türü yavru maymunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürdü. Sağlık kontrolü yapılan maymun 15 gün rehabilitasyona alınacak.

Diğer yandan, ihbar sonrası otobüs terminalinin indirme peronunda taşıma belgesi olmayan 115 santimetre uzunluğunda kılıç balığı tespit edildi. Soğuk zincir ve taşıma şartlarına uymadığı için kullanıma uygun olmayan ürüne ekipler tarafından el konularak imha edildi. Ürünü getiren otobüs hakkında 5996 sayılı veteriner hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 1380 sayılı su ürünleri kanununa uygun idari iş ve işlemlerin, Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce uygulanacağı belirtildi.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA GORİL BULUNMUŞTU

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" bulunmuştu.

Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA