TIR'dan Çıkanlar Şoke Etti: 1 Gözaltı

Ağrı'da bir TIR'da yapılan arama herkesi şoke etti. TIR'dan 1 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ve 4 bin 960 tramadol cinsi hap ele geçirildi.

Son Güncelleme:
TIR'dan Çıkanlar Şoke Etti: 1 Gözaltı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir TIR'dan çıkanlar şoke etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda gümrük sahası içerisinde bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada, 1 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ve 4 bin 960 tramadol cinsi hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 GözaltıSamsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 GözaltıGüncel

Eskişehir'deki Denetimlerde Şüphelilerin Üzerinden Silah ve Uyuşturucu ÇıktıEskişehir'deki Denetimlerde Şüphelilerin Üzerinden Silah ve Uyuşturucu ÇıktıGüncel

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Süt Yerine Bundan Ekleyin Poğaça Puf Puf Kabarıyor ve Bayatlamıyor Süt Yerine Bundan Ekleyin Poğaça Puf Puf Kabarıyor ve Bayatlamıyor
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Kilosu 125 Lira, Kapış Kapış Alınıyor! Doğal İlaç Olarak Biliniyor Kilosu 125 Lira, Kapış Kapış Alınıyor! Doğal İlaç Olarak Biliniyor
Seyhan Nehri'nde Toplu Balık Ölümü, DSİ Harekete Geçti Seyhan Nehri'nde Toplu Balık Ölümü, DSİ Harekete Geçti