Seyhan Nehri'nde Toplu Balık Ölümü, DSİ Harekete Geçti

Adana'da suların çekilmesi nedeniyle Seyhan Nehri'nde çok sayıda balık öldü. Vatandaşlar sağ kalan balıkları toplayarak satmaya götürürken, DSİ bu gelişmenin ardından nehre can suyu verdi.

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Seyhan Nehri'nde Toplu Balık Ölümü, DSİ Harekete Geçti

Hızlı tren inşası nedeniyle suyu kesilen Seyhan Nehri'nde binlerce balık telef oldu. Hayatta kalan balıkları da vatandaşlar elleriyle çuvallara doldurup satmaya götürdü.

Seyhan Nehri'nde Toplu Balık Ölümü, DSİ Harekete Geçti - Resim : 1

DSİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın medyada yer bulmasının ardından Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

Ekipler, Seyhan Nehri'ndeki balık ölümlerinin engellenmesi adına nehre can suyu bıraktıklarını açıkladı. Ayrıca, suyun azalması sonucu küçük su birikintilerine toplanan balıkların tamamının 'Çin sazanı' denilen istilacı bir tür olduğu belirtildi.

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Kaynak: İHA

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