Boğaz'da İlginç Olay! Ne Balık Ne Ahtapot Denizden Bambaşka Bir Hayvan Çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta dün gece balık tutmak için arkadaşlarıyla birlikte denize açılan Özay Yıldız, şaşırtan bir manzarayla karşılaştı. Teknede balık tutmaya çalışan Yıldız, suda yüzen bir tilki fark etti. Titreyen ve korkan tilkiyi sudan çıkaran Yıldız, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

“ADETA BENİ KURTARIN DİYE YALVARIYORDU”

Tilkiyi ekiplere teslim eden Yıldız, yaşadığı anları şöyle anlattı: Muhtemelen Beykoz ya da Sarıyer açıklarında köpeklerin kovaladığı esnada denize düştü. Biz arkadaşlarla balık tutuyorduk. O esnada denizde bir şey gördük. Ben baktım, bu tilki dedim. Hayvan yüzmeye çalışıyor, adeta beni kurtarın diye yalvarıyordu.

“ARKADAŞLAR ISIRIR DİYE PEK YANAŞAMADI”

Tilkiyi önce köpek yada su samuru zannettiklerini söyleyen Yıldız, “Hayvan bizim 2 metre açığımızda olduğu için gece saat 04.00, karanlık. Yani biraz bulanık görünüyordu. En son ben hayvanı çağırınca hayvan dibimize kadar geldi. Çekpas yardımıyla hayvanı yukarı kaldırarak su yutmamasını engelledim. Yabani hayvan olduğu için arkadaşlar da ısırır diye pek yanaşamadı. Ben sonra ne olacaksa olsun en fazla beni bir kere ısırır dedim. Ben hayvanı ensesinden tuttum yukarıya çıkardım” dedi.

Kaynak: İHA