Balıkesir'deki Patlamada Ölen Kadın İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Tuğba Sert'in cenazesi defnedildi. Annesi gözyaşlarını tutamadı.

Balıkesir'deki Patlamada Ölen Kadın İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Tuğba Sert'in cenazesi, toprağa verildi.

İvrindi ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilen Sert'in (41) cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Osmanlar Camisi'ne götürüldü.

Cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sert'in ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Törene, Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bazı milletvekilleri de katıldı.

Sert'in cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Tuba Sert'in yeğenleri tabutuna sarılarak ağlarken, annesi de göz yaşlarını tutamadı.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Yaşamını yitirenlerden 10'unun cenazesi, dün toprağa verilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

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