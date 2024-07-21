Kuraklığın Vurduğu Tunca Nehri Alarm Veriyor: 'Bu Pisliğin İçinde Yaşamak Zorunda Mıyız?'

Kuraklığın vurduğu Tunca Nehri'nin yüzeyi yosun ve su mercimekleriyle doldu. Nehir artık yüzeyini kaplayan bitkiler nedeniyle kirlenerek artık yemyeşil görünürken CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan tehlikeye dikkat çekti: Tunca Nehri’nde canlı ortamı neredeyse bitme noktasına gelmiş durumda. Bu pisliğin içinde yaşamak zorunda mıyız?

Kuraklığın Vurduğu Tunca Nehri Alarm Veriyor: 'Bu Pisliğin İçinde Yaşamak Zorunda Mıyız?'

İklim krizi nedeniyle giderek büyüyen kuraklık sorunu yeryüzündeki tüm su birikintilerini etkiliyor. Tunca Nehri'nin debisi düşerken, nehirde su akışının durduğu bölgelerde de su yüzeyinde meydana gelen bitkiler daha fazla yayılıyor. Tunca Köprüsü ile Kanuni Köprüsü çevresindeki nehir yüzeyinin tamamı, yosun ve su mercimekleri ile kaplandı. Bölgede akışın durduğu suyun yüzeyi bitkiler nedeniyle yeşile döndü.

'CANLI ORTAMI BİTME NOKTASINDA'

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da Tunca Köprüsü önünde ve nehrin kenarında açıklama yaparak kirliğe dikkat çekti.

Kuraklığın Vurduğu Tunca Nehri Alarm Veriyor: 'Bu Pisliğin İçinde Yaşamak Zorunda Mıyız?' - Resim : 1

"Tunca Nehri’nde su bittiğinden dolayı ve Meriç Nehri’ne yapılan barajın buraya su gelmesinin engellemesinden kaynaklı Tunca Nehri’nde canlı ortamı neredeyse bitme noktasına gelmiş durumda. Bütün tabanı yeşilliklerle kaplı, içinde artık balık yaşayamayacak duruma gelmiş" diyen CHP'li Yazgan yetkililere seslendi:

"Buradan sizlere seslenmek istiyorum; bizim sadece ilimizin değil ülkemizin bu kadar önemli bir eserin bu halde olması reva mı? Bu pisliğin içinde yaşamak zorunda mıyız? Bütün kurumların kendisini öne atması gerekirken bu şekilde izlemesi ve milyonlarca insanın bu köprüyü geçerek buraları böyle görmesi reva mı?"

Tunca Nehri Alarm Veriyor: Artık Masmavi Değil Yemyeşil!Tunca Nehri Alarm Veriyor: Artık Masmavi Değil Yemyeşil!Çevre

Kaynak: ANKA

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