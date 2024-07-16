Tunca Nehri Alarm Veriyor: Artık Masmavi Değil Yemyeşil!

İklim krizi nedeniyle giderek büyüyen kuraklık sorunu yeryüzündeki tüm su birikintilerini etkiliyor. Tunca Nehri'nin debisi düşerken, nehirde su akışının durduğu bölgelerde de su yüzeyinde meydana gelen bitkiler daha fazla yayılıyor.

Tunca Köprüsü ile Kanuni Köprüsü çevresindeki nehir yüzeyinin tamamı, yosun ve su mercimekleri ile kaplandı. Bölgede akışın durduğu suyun yüzeyi bitkiler nedeniyle yeşile döndü.

Tunca Nehri, DSİ'nin ölçüm istasyonu verisine göre saniyede 3 metreküp akıyor.

Kaynak: AA