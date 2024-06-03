İSKİ açıkladı: İstanbul'da baraj doluluk oranında azalma

İSKİ'nin 3 Mayıs'ta açıkladığı verilerde yüzde 82,97'leri gören baraj doluluk oranı, 3 Haziran itibarıyla 78,86'e indi.

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İSKİ açıkladı: İstanbul'da baraj doluluk oranında azalma

Yılın ilk 4 ayından aşırı yağışlar sayesinde artan baraj doluluk oranlarında düşüş yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) paylaştığı verilere göre, yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranı 80’nin altına indi.

İSKİ, baraj doluluk oranını yüzde 78,86 olarak açıkladı. 3 Mayıs’ta barajlardaki doluluk oranını yüzde 82,97 olarak açıklamıştı.

Barajlar arasında en yüksek su seviyesi yüzde 91,74 ile Ömerli Barajı'nda, en düşük su seviyesi ise yüzde 37,63 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü.

3 Haziran itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 49.98

• Büyükçekmece Barajı yüzde 73.26

• Darlık Barajı yüzde 76.4

• Istrancalar Barajı yüzde 37.63

• Kazandere Barajı yüzde 72.46

• Elmalı Barajı yüzde 81.06

• Ömerli Barajı yüzde 91.74

• Pabuçdere Barajı yüzde 71.41

• Sazlıdere Barajı yüzde 60.55

• Terkos Barajı yüzde 87.88

Kaynak: Gerçek Gündem

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