Ani Sel, Su Baskını, Yıldırım! Önleminizi Alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 10 kent için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yayınladı.

MGM tarafından yapılan açıklamada Batı Karadeniz ve Türkiye'nin güneybatı kesimlerinde bulunan 10 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

MGM'nin web sitesinden yapılan duyurular şöyle:

"Yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu, Karabük ve Çankırı İlleri ile Çorum'un batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

-Yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra güneybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."