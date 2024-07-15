TOKİ'nin 2 Milyar TL'lik İhalesi, AKP'li Eski Bakanın Kardeşlerine Verildi

TOKİ'nin Diyarbakır'da pazarlık usulüyle düzenlediği deprem konut ihalesi AKP’li eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in kardeşlerinin şirketi ENSA’ya verdi.

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TOKİ'nin 2 Milyar TL'lik İhalesi, AKP'li Eski Bakanın Kardeşlerine Verildi

TOKİ, ‘Deprem Bölgesi Acil Yatırımları’ başlığı altında Diyarbakır Bağlar’daki altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işinin ihalesini pazarlık usulünden 2 milyar 75 milyon TL’ye AKP’li eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in kardeşlerinin şirketi ENSA’ya verdi.

T24'ten Ceren Bala Teke'nin haberine göre; TOKİ, “Deprem Bölgesi Acil Yatırımları” adı altında Diyarbakır Bağlar’daki altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işi için ihale ilanına çıktı. Kamu İhale Kanunu’nun 21b maddesiyle pazarlık usulünden yapılan ihale en düşük teklifi veren, AKP’li eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in kardeşlerinin şirketi ENSA Yapı ve İnşaat’a verildi. İhalenin bedeli ise 2 milyar 75 milyon TL olarak açıklandı.

ŞİRKET ÇOK SAYIDA KAMU İHALESİ ALDI

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in kardeşleri Ömer Faruk Ergezen, Ali Haydar Ergezen’e ait ENSA Yapı ve İnşaat, devletten pek çok inşaat ihalesi aldı. Bunların başında İzmir Alsancak Stadı, Aliağa Cezaevi, Batman Adalet Sarayı, İstanbul Kayabaşı’nda toplu konut inşaatları, Hatay Cezaevi geliyor. Aliağa Cezaevi ihalesini “davetli” ihale yöntemi ile alan ENSA Yapı, işi 124 milyon 444 bin TL’ye üstlenmişti.

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TOKİ AKP İhale
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