Soma'da Yangın: 2 Mahalle Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda sabah saatlerinde başlayan yangın, gecenin ilerleyen saatlerinde devam ederken, iki mahallenin tedbir amacıyla boşaltıldı.

Soma'da Yangın: 2 Mahalle Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle kırsal Tekeli Işıklar Mahallesi'nin ardından Bayat Mahallesi de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Yangının yaklaştığı Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgede inceleme yapan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya gazetecilere yaptığı açıklamada öğlen saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmak üzereyken çok şiddetli rüzgar nedeniyle tekrar yayıldığını söyledi.

Tekeli Işıklar Mahallesi'nde vatandaşların ve hayvanların bölgeden uzaklaştırıldığını anlatan Akkaya, şu bilgileri verdi:

"Hayati bir tehlike öngörmüyoruz şu an itibarıyla. Köyde de tutuşan bir dam ve evimiz yok. Bütün ekipler köye sıçramaması için müdahale ediyor. İnşallah da başarılı olacaklar ama rüzgar her yönden şiddetli esiyor. Köyümüze zarar gelmeden yangını önlemek istiyoruz."

'RÜZGAR, YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASINI ENGELLİYOR'

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızlı yayılan yangın nedeniyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin ardından Bayat Mahallesi'nin de tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

Bölgedeki tahliye çalışmalarına Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez de destek veriyor.

Okur, yaptığı açıklamada vatandaşları sakin olmaya davet ettiklerini belirterek, "Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah daha fazla yayılmadan kontrol altına alınacak. Ancak aşırı derece rüzgarlı hava, yangının kontrol altına alınmasını engelliyor. Şu ana kadar bir yaralanma, can ve mal kaybı hadisesi yaşanmadı. Umarım bundan sonra da yaşanmaz. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Öte yandan, söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 adet gece görüş helikopterinin de destek verdiği belirtildi.

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Kaynak: AA

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