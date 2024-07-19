Yunanistan'da Büyük Tehlike Kapıda! Adalar Su Altında Kalabilir

Son yıllarda dünyanın gündeminden düşmeyen iklim krizinin en çok etkilediği bölgelerden Akdeniz'de bulunan Yunanistan'da iklim krizi nedeniyle hem sık sık olağan dışı iklim olayları meydana geliyor hem de yükselen deniz suyu seviyesi nedeniyle bazı sahillerin yok olma tehlikesi bulunuyor.

EN KURAK HAZİRAN AYI

Atina Ulusal Gözlemevi Başkanı Konstandinos Laguvardos, ülkede son yılların en kurak haziran ayının yaşandığı bu yıl, başta doğu ve güney bölgeler olmak üzere ülke genelinde sadece haziranda değil, kıştan bu yana kuraklıkta artış gözlemlendiğini aktardı.

Bu nedenle özellikle adalarda su sıkıntısının baş gösterdiğini aktaran Laguvardos, turizm nedeniyle su kullanımının artmasının da buradaki sorunu derinleştirdiğine dikkati çekti.

AKDENİZ YAZI DEĞİŞTİ

İklim krizinin günlük yaşamda da ciddi sonuçlarının olacağına işaret eden Laguvardos, "Tüm Akdeniz'de yaz koşulları oldukça zor. Sıcaklıklar yüksek. Uzun çöl sıcakları, orman yangınları yaşanıyor. İspanya'da, Sicilya'da, Yunanistan'da bunları görüyoruz. Akdeniz yazı değişim geçiriyor. Deniz ve güneşin içinde var olduğu güzel hava tablosu değişiyor." dedi.

Konstandinos Laguvardos, tüm Akdeniz ülkelerinin bu değişimleri dikkate alması gerektiği uyarısında bulunarak iklimdeki değişim yüzünden turizm sezonunda da farklılaşma oluşabileceğini ifade etti.

SAHİLLER YOK OLACAK

Güney Kaliforniya Üniversitesinden doğal afetler uzmanı Prof. Dr. Kostas Sinolakis de iklim krizinin denizlerdeki en büyük etkilerinden birinin de deniz suyunun yükselmesi olacağını vurguladı.

Doğal afetler uzmanı Sinolakis, deniz suyu seviyesinin sığ kesimlerde yükselmesi halinde denizin karaya gireceği alanın derin sulardakine göre daha çok olacağını belirterek "Yüzmeyi daha çok sevdiğimiz sığ ve ince kumlu plajlarda deniz suyu seviyesinin yarım metre yükselmesi halinde plaj genişliğinden 50 metre kaybedilecek" dedi.

Akdeniz'deki çoğu plajın 50 metrenin altında genişliğe sahip olduğuna dikkati çeken Sinolakis, 2050'ye kadar birçok sahilin büyük oranda sular altına kalacağını ifade etti.

ADALAR SULAR ALTINDA KALACAK

Sinolakis, deniz seviyesindeki yükselme ile bazı adaların zamanla su altında kalacağını ve bazı yarımadaların ise adaya dönüşeceğini belirterek Ege'deki Dilos Adası'nı bu değişime örnek gösterdi.

Merkezi neredeyse deniz seviyesinde olan ve bazı sahilleri daha şimdiden sular altında kalan Dilos Adası'nın 20-30 yıl içerisinde hem su seviyesinin yükselmesi hem de kıyı erozyonu nedeniyle sular altında kalabileceğini kaydetti.

Sinolakis, başkent Atina'nın plajlarıyla tanınan Vuliagmenis Yarımadası'nda ise sahilin bir bölgede çok daraldığını, kum takviyesi yapılmazsa bu kesimin yok olacağını ve buranın 2050'ye kadar bir adaya dönüşeceğini ifade etti.

Kaynak: AA