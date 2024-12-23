Eskişehir'deki Denetimlerde Şüphelilerin Üzerinden Silah ve Uyuşturucu Çıktı

Eskişehir'de yapılan denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu madde, tabanca ve fişek ele geçirildi. 5 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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Eskişehir'deki Denetimlerde Şüphelilerin Üzerinden Silah ve Uyuşturucu Çıktı

Eskişehir'de bekçi ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde, tabanca ve fişek ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Eskişehir'deki Denetimlerde Şüphelilerin Üzerinden Silah ve Uyuşturucu Çıktı - Resim : 1

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Eskişehir'deki Denetimlerde Şüphelilerin Üzerinden Silah ve Uyuşturucu Çıktı - Resim : 2

Yapılan çalışma çerçevesinde, 9,90 gram bonzai, 0,67 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Ekipler tarafından 5 şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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