Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenlere Veda! Gözyaşları Sel Oldu, 'Kalk Ne Olur Ölmedim de'

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düştü. Kazada Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenler Muğla'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Hayatını kaybeden Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal için Kurşunlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Coşkun ve Saykal'ın Türk bayrağına sarılı naaşlarına sarılan yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

ATT Selçuk Saykal'ın annesi Fadegül Keskin oğlunun tabutuna sarılarak, “Kalk ne olur ölmedim de”, “Kaldırın benim çocuğumu, ölmedi ben gördüm. Ne acılar verdin bana Selçuk” diyerek feryat etti. Gözü yaşlı anneyi yakınları teselli etti. Kurşunlu Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Coşkun ve Saykal'ın cenazeleri toprağa verildi.

Cenaze törenine; Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Tolga Coşkun, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Sururi Çorabatır, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile çok sayıda sağlık çalışanı ve yakınları katıldı.

EMEKLİ ALBAY TOPRAĞA VERİLDİ

Görev şehidi emekli Albay Pilot Bayram Çiçek'in naaşı da ambulansla memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirildi. Burada Laal Paşa Camii'ne götürülen Çiçek'in naaşı askerler tarafından omuzlara alınarak avluya getirildi. Görev şehidi Çiçek'in eşi Gülay ve oğlu Gökberk naaşın önünde gözyaşı döktü. Gülay Çiçek, eşinin fotoğrafını sevip öperek vedalaştı.

İkindi namazını müteakip cenaze namazını İl Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı. Cenaze törenine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Oğuz Bavbek, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, diğer il ve ilçe protokolü, Çiçek'in oğlu Gökberk Çiçek, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Çiçek'in cenazesi askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Hacınuhlu Mahallesi Şehit Ahmet İnce Mezarlığına götürülen Çiçek'in naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İHA