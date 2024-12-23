Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Niğde'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet de mermi ele geçirildi.

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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16-20 Aralık 2024 tarihleri arasında uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü ifadeleri akabinde serbest bırakılırken, 4'ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yakalanan şüpheli şahısların ikametlerinde, üzerlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet de mermi ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

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