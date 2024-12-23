Yaralıyı Martıyı Son Anda Kurtardı: Tedaviye Alındı

Hatay'da bir vatandaş sahilde gezerken bulduğu yaralı martıyı ekiplere teslim etti. Kanadından yaralı martı Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Yaralıyı Martıyı Son Anda Kurtardı: Tedaviye Alındı

Hatay'da Mustafa Eroğlu, Burnaz Sahili'nde motosikletiyle seyir halindeyken uçamayan bir martı olduğunu fark etti. Kuşun yanına giden Eroğlu, martının kanadından yaralı olduğunu gördü.

Eroğlu, martıyı bulunduğu yerden alarak tedavisi için Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine götürdü.

Martı, buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Mustafa Eroğlu, sahilde gördüğü yaralı martıyı yetkililere götürdüğünü belirterek, "Martıyı köpekler kovalıyordu. Öldürmesinler diye yakaladım. Umarım tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacaktır." dedi.​​​​​​​

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Kaynak: AA

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