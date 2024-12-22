20 Yaşında Uyuşturucu Ağı Kurmuş! Evinden Binlercesi Çıktı...

Uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar son dönemde artarken, Samsun'da bir ihbar üzerine düzenlenen operasyonda 20 yaşındaki uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Şahsın evinde 5 bin 320 sentetik ecza bulundu.

20 Yaşında Uyuşturucu Ağı Kurmuş! Evinden Binlercesi Çıktı...

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.A adlı şahsın (20) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

20 Yaşında Uyuşturucu Ağı Kurmuş! Evinden Binlercesi Çıktı... - Resim : 1

Merkez İlkadım ilçesinde şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, 5 bin 320 sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.A, işlemler için emniyete götürüldü. ​​​​

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Kaynak: AA

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