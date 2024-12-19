Herkes Aynı Hatayı Yapıyor: İlacı Böyle İçenler ‘Hapı Yuttu’
İlaç içerken su bulunmaması durumunda çoğu kişi çaya yönelebiliyor. Ancak çay ile hap yutmanın bazı etkileri bulunuyor. Uzmanlar bu konuyla ilgili uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
İlaç alırken yanında su yerine çay kullanmanın mümkün olup olmadığı konusunda doktorlar önemli uyarılarda bulundu. İşte çayın ilaç üzerindeki etkileri ve dikkat edilmesi gerekenler…
ÇAYIN İLACA ETKİSİ
Uzmanlara göre, çoğu ilaç için çayın kullanımı uygun değildir. Ancak, demlenmiş çaydaki içerik düşük olduğundan ilaçların etkinliğine zarar verme olasılığı düşüktür. Yine de, ilaçların su ile alınması önerilir çünkü su nötrdür ve ilaçlarla etkileşime girmez.
Bazı araştırmalar, çayda bulunan kateşinler ve ekstraktların bazı ilaçların etkisini artırabileceğini göstermektedir. Ancak, genel olarak çay, özellikle bol miktarda tüketildiğinde, pek çok ilaçla uyumlu değildir.
ÇAY İLE KESİNLİKLE ALINMAMASI GEREKEN İLAÇLAR
Demir Takviyeleri: Kafein, demirin vücut tarafından emilimini azaltır. Demir takviyelerini çay yerine portakal suyu ile almak daha faydalıdır, çünkü C vitamini demirin emilimini artırır.
Antidepresanlar: Çaydaki kafein, birçok antidepresan ve sakinleştirici ile etkileşime girerek ilaç etkisini değiştirebilir veya sinirlilik yaratabilir.
Kalp ve Damar İlaçları: Warfarin gibi ilaçlar kullananlar özel diyetlere dikkat etmelidir. Çaydaki K vitamini, bu ilaçların etkinliğini azaltabilir. Bu tür ilaçlar su ile alınmalı ve yeşil çay tüketimi kısıtlanmalıdır. Özellikle tromboz tedavisi sırasında çayın diğer tedavi yöntemleriyle birleştirilmesi dikkatle yapılmalıdır.
UYARI: Doktorlar, herhangi bir ilaç kullanmadan önce mutlaka doktor veya eczacı ile görüşmenin önemini vurguluyor.