Herkes Aynı Hatayı Yapıyor: İlacı Böyle İçenler ‘Hapı Yuttu’

İlaç alırken yanında su yerine çay kullanmanın mümkün olup olmadığı konusunda doktorlar önemli uyarılarda bulundu. İşte çayın ilaç üzerindeki etkileri ve dikkat edilmesi gerekenler…

ÇAYIN İLACA ETKİSİ

Uzmanlara göre, çoğu ilaç için çayın kullanımı uygun değildir. Ancak, demlenmiş çaydaki içerik düşük olduğundan ilaçların etkinliğine zarar verme olasılığı düşüktür. Yine de, ilaçların su ile alınması önerilir çünkü su nötrdür ve ilaçlarla etkileşime girmez.

Bazı araştırmalar, çayda bulunan kateşinler ve ekstraktların bazı ilaçların etkisini artırabileceğini göstermektedir. Ancak, genel olarak çay, özellikle bol miktarda tüketildiğinde, pek çok ilaçla uyumlu değildir.