Feribot Seferleri İptal Edildi, Deniz Ulaşımı Yapılamıyor

Çanakkale’de olumsuz hava koşulları etkisini göstermeyi sürdürüyor. Bozcaada ve Gökçeada’ya bugün yapılamayan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için de iptal edildi.

Son Güncelleme:

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.

Feribot Seferleri İptal Edildi, Deniz Ulaşımı Yapılamıyor - Resim : 1

TÜM SEFERLER İPTAL

Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında yarın Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak. Kabatepe-Gökçeada hattında ise yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada’ya Yarın Yapılacak Tüm Seferler İptal EdildiBozcaada ve Gökçeada’ya Yarın Yapılacak Tüm Seferler İptal EdildiGüncel
Gökçeada ve Bozcaada'ya Feribot Seferleri İptal Edildi Gökçeada ve Bozcaada'ya Feribot Seferleri İptal Edildi Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Çanakkale Ulaşım
Son Güncelleme:
Süt Yerine Bundan Ekleyin Poğaça Puf Puf Kabarıyor ve Bayatlamıyor Süt Yerine Bundan Ekleyin Poğaça Puf Puf Kabarıyor ve Bayatlamıyor
TIR'dan Çıkanlar Şoke Etti: 1 Gözaltı TIR'dan Çıkanlar Şoke Etti: 1 Gözaltı
Kilosu 125 Lira, Kapış Kapış Alınıyor! Doğal İlaç Olarak Biliniyor Kilosu 125 Lira, Kapış Kapış Alınıyor! Doğal İlaç Olarak Biliniyor
Vicdansızlığın Adresi Bu Kez Antalya: Saatlerce Kutuya Hapsedilmiş! Kimse Almayınca Ortaya Çıktı Saatlerce Kutuya Hapsedilmiş! Kimse Almayınca Ortaya Çıktı