Bozcaada ve Gökçeada’ya Yarın Yapılacak Tüm Seferler İptal Edildi

Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Bozcaada ve Gökçeada’ya Yarın Yapılacak Tüm Seferler İptal Edildi - Resim : 1

Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada’ya Yarın Yapılacak Tüm Seferler İptal Edildi - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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