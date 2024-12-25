Sarıyer'de Korku Dolu Anlar! Okul Servisi Devrildi, 9'u Öğrenci 10 Yaralı

Sarıyer Seyrantepe’de TEM otoyolunda okul servisi devrildi. Serviste görevli olan hostes ve 9 öğrenci yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkiinde Edirne yönüne seyreden okul servisi, iddiaya göre bir hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarparak devrildi.

Sarıyer'de Korku Dolu Anlar! Okul Servisi Devrildi, 9'u Öğrenci 10 Yaralı - Resim : 1

9'U ÖĞRENCİ 10 YARALI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde serviste görevli olan hostes ve 9 öğrencinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralı olmayan 11 çocuk da tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi. Devrilen minibüsün vinç ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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