Balıkesir'deki Servis Kazasıyla İlgili Bakanlık Harekete Geçti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'deki okul servisi kazasının incelenmesi ve soruşturulması için müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Tekin, sosyal medya hesabından, Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 28 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklama yaptı.

YARALI ÇOCUKLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Pamukçu mevkisinde yaşanan trafik kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Tekin, kazada yaralanan çocukların tedavilerinin hassasiyetle devam ettiğini aktardı.

Bakan Tekin, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak evlatlarımızın sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz bu süreçte tüm imkanlarımızı seferber ederek yanlarında olduğumuzun bilinmesini isterim. Elim hadisenin incelenmesi ve soruşturulması için müfettiş görevlendirdiğimiz bilgisini kamuoyumuzla paylaşırken bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağının da altını bir kez daha önemle çiziyorum. Hastanede tedavi altında olan evlatlarımıza acil şifalar temennisiyle ailelerimiz ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız evlatlarımızla."

Balıkesir ilimizin Altıeylül İlçesi Pamukçu mevkisinde bir okul servisimizin karıştığı trafik kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Kazada yaralanan çocuklarımızın tedavileri hassasiyetle devam etmektedir. Bakanlık olarak evlatlarımızın sağlık durumlarını yakından takip… — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) December 25, 2024

Kaynak: AA