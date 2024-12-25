Adalet Bakanı Tunç Duyurdu: Balıkesir'deki Patlamada 10 Gözaltı

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 işçi hayatını kaybetmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. Bakan Tunç, "Patlamada, maalesef 8 de yaralımız var. Yaralıların tedavisi devam ediyor. Vefat eden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, ailelerine ve Balıkesirli vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Patlamanın ardından devletimizin tüm kurumları hem idari hem de adli yönden harekete geçti" dedi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adli soruşturma çerçevesinde bir başsavcı, başsavcı vekili ve dört savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirten Tunç, "Kolluk güçlerimizle beraber delillerin toplanmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken, ifadeler alınıyor. Bilirkişi heyeti tayin edildi. Kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi, elektrik ve bomba imha uzmanlarından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti şu anda incelemelerini sürdürüyorlar. Bu incelemeler neticesinde raporu hazırlayacaklar. Bu patlamanın sebebi ve buna sebep olan kişiler varsa adli tahkikatın sonucunda belli olacak. Patlamada sorumluluğu tespit edilen 10 kişiyle ilgili gözaltı süreci şu anda devam ediyor" diye konuştu.

'TÜM KAMERALAR İNCELENİYOR'

Kazanın meydana gelmesinde rolü olabilecek kişilerin gözaltında olduğunu ifade eden Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Tabi bu bilirkişi raporu ortaya çıktıktan sonra asıl kusurlu kişiler belli olacaktır. Ama şu anda tedbir amaçlı ifadeler doğrultusunda ve ilk tespitlere göre sorumlu olduğu düşünülen kişilerle ilgili olarak 10 kişinin gözaltına alındı. Geniş çaplı bir araştırma söz konusu. Özellikle gerek iş yeri kayıtları, olayın öncesi ve sonrasına ilişkin ya da çevredeki kayıtlarla ilgili tüm teknik veriler şu anda adliye tarafından el konuldu. Bütün kamera kayıtları, teknik bilirkişi incelemeleri yapılacak ve bu incelemeler neticesinde elbette ki kazanın sebebi ve sorunlarıyla ilgili bir sonuca varılacaktır.

Burada özellikle canlarımız gitti. Biraz önce cenaze namazlarındaydık. Gencecik insanlar, gerçekten yüreğimiz dağlanıyor. Bundan sonra bu tür kazaların olmaması, bu konuda caydırıcı önlemlerin alınması ve tedbirlerin alınmasıyla ilgili yapılması gereken neler varsa bunları yapmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her iki kazayla ilgili olarak özellikle, soruşturmaların etkili bir şekilde ve tüm detaylarıyla incelenmesi konusundaki kararlılığı ve talimatları var. Bu konuda zaten kaza anından itibaren savcılığımız hemen bir başsavcı vekili ve 4 savcıyla beraber kolluk görevlileriyle beraber delil toplama ve ifade alma süreçlerini başlattı. Kimler sorumluysa gerek o iş yerinin önceki kazadaki durumu ihmaller tabii ki o soruşturmanın akıbetiyle ilgili bunları inceleyecek olan cumhuriyet savcılarımızdır. Şu anda soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmış durumda olduğundadır."

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde dün saat 08.25'te patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle göre 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti. Patlamayı araştırmak üzere ise 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmişti.