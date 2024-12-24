CHP Heyeti Balıkesir'de Facia Bölgesinde: 'Şirket Sicili Araştırılmalı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir'in Karesi ilçesinde gerçekleşen patlamanın ardından bölgeye gitmek üzere görevlendirdiği CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin başkanlığındaki CHP heyeti heyet patlama bölgesinde incelemelerde bulundu. Heyette, CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nn yanı sıra Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da yer aldı.

'OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Heyet Başkanı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Balıkesir bu sabah 08:12'de bir patlamayla uyandı. Balıkesir'de 11 vatandaşımızı , canımızı kaybettik. Üç de yaralımız var. Şu anda Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu, İl Başkanımız ve Karesi Belediye Başkanımızla olay yerindeyiz. Olay yerini birlikte gezdik. Yetkililerden gerekli bilgileri aldık. Henüz taze ama şu anki bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. 08:00 vardiyasını 14 işçimiz görevi devralıyor. Vardiyayı devraldıktan 12-13 dakika sonra çalıştıkları alanda bir patlama oluyor. Patlama sonrası 11 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Üç işçimiz yaralı olarak hastanede. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bilgisini aldık.

Buradayız. Henüz olay taze. Burada olacağız. Takip edeceğiz gelişmeleri. Teknik bir inceleme illaki yapılacaktır. Bir kusur bir ihmal var mı? Ona hep birlikte bakacağız. Bizim görevimiz vatandaşın canını, malını, hakkını, hukukunu aramak korumak sormak. Onun için buradayız. Yakından takip edeceğiz. Sayın valimle görüşeceğim. Ondan da gerekli bilgiler alacağız. Teknik ekip ne zaman gelecek? Kimlerden oluşacak? Nasıl bir inceleme yapılacak? Onların sonuçlarını da sizlerle paylaşacağız.

Bu fabrikanın geçmişinde bir patlama daha var. O da yaklaşık on yıl önce olmuş. Ölümlü bir kaza olmamış ama o patlamada da 5-6 vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var. Bu yönüyle baktığımızda şirketin sicilinin biraz daha önemle ve dikkatle araştırılma incelenmesi gerekir kanaatindeyiz. Biz de buradayız. Birazdan bir milletvekili heyetiniz daha gelecek. Onlarla ve değerli Genel Başkan Yardımcımla birlikte olayın takipçisi olacağız. Amacımız bir daha bu tür olayların yaşanmaması için tedbirlerin alınmasını sağlamak ve bu konuda yapıcı eleştirilerde bulunmak”

'BU TESİSLER BÖYLE OLAYLARA AÇIK'

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayi, özellikle bu tip mühimmat ve patlayıcı madde üreten tesisler gerçekten çok bu tip olaylara açık tesisler. Eğer güvenlik tedbirleri, personeli koruyacak, işçi güvenliği, işçi emniyeti, gerektiği şekilde alınmadığı takdirde maalesef geçmiş dönemde de hem kamu firmalarında hem devlete ait firmalarda hem de özel sektörde bu tip olayları yaşadık. Amacımız öncelikle yapılacak teknik incelemeden sonra müteakip dönemlerde böyle acı hadiselerin böyle trajedilerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak bu konuda yapıcı eleştirilerde bulunmak.

Ayrıca grup başkan vekillerimizden aldığımız bilgiye göre Meclis’te de bu konu gündeme getirilecek. Mecliste de bu konunun detaylı araştırılması için Cumhuriyet Halk Partisi gerekli bütün girişimlerde bulunacak. Ben tekrar hayatını kaybeden vatandaştan Allah'tan rahmet, kalanlara da acil şifalar diliyoruz bir daha böyle faciaların böyle kazalarının yaşanmaması dileğiyle teşekkür ediyorum."

CHP heyeti patlamada yaralanan işçileri de tedavilerinin sürdüğü hastanelerde ziyaret etti.

Kaynak: ANKA