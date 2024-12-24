İstanbul'da Apartman Otoparkında Ceset Bulundu

Büyükçekmece'de dört katlı apartmanın otoparkından ceset çıktı. Cesedin apartman sakini Bora Engin'e ait olduğu belirlendi.

İstanbul'da Apartman Otoparkında Ceset Bulundu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde dört katlı binanın birinci katında yaşayan 42 yaşındaki Bora Engin'in cansız bedeni apartmana ait otoparkta bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

İstanbul'da Apartman Otoparkında Ceset Bulundu - Resim : 1

SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Silahla vurulmuş halde bulunan Bora Engin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Engin'in, Tekirdağ'da lojistik şirketinde müdürlük yaptığı bilgisi edinildi.

İstanbul'da Apartman Otoparkında Ceset Bulundu - Resim : 2

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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