Gelecek Partisi'nde Deprem! İstifa Dalgası Büyüdü, Art Arda Açıkladılar

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'nın bugün sosyal medya hesabından Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurmasıyla başlayan istifa furyası yeni isimlerle devam etti. Gelecek Partisi Mersin İl Başkanı Hamit Karış, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFA DALGASI BÜYÜYOR

Karış, şu ifadeleri kullandı:

"Kuruluşundan bu yana Mersin İl Başkanı olarak görev aldığım Gelecek Partisindeki İl Başkanlığı görevimden kendi arzumla bugün itibariyle istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Karış'ın paylaşımını alıntılayan Gelecek Partisi Mersin Tarsus İlçe Başkanı Ramazan Tunçer ile Gelecek Partisi Mersin İl Teşkilatı Üyesi Ahmet Çil de partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Ramazan Tunçer, "Mersin Tarsus ilçe Başkanı olarak görev aldığım Gelecek partisindeki ilçe Başkanlığı görevimden yönetimim ile beraber bugün itibari ile istifa ediyorum.... Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Ahmet Çil ise "Kuruluşundan bu yana aktif olarak görev aldığım Gelecek Partisi Mersin İl Teşkilatında ki görevimden, 24/12/2024 tarihi itibariyle kendi isteğimle istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi