Gelecek Partisi'nde İstifa Bilmecesi Çözüldü... Dilekçe Meclis'te: Saadet Partisi Grubu Resmi Olarak Düştü
Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyuran Mustafa Nedim Yamalı'nın istifa dilekçesi TBMM'ye geldi. Dilekçede Yamalı'nın ortak grup kurdukları Saadet Partisi'nden de istifa ettiği görüldü. Böylelikle Saadet Partisi grubu resmi olarak düştü. Yamalı'nın AK Parti'ye katılacağı ve rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı iddia ediliyor. Öte yandan Saadet Partisi'nin tekrar grup kurabilmek için DEVA Partisi ile temasa geçtiği öğrenildi.
ÜNSAL ERGEL | ANKARA
Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, bugün sosyal medya hesabından Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Yamalı'nın istifası akılları karıştırmıştı. TBMM Başkanlığı'na ulaşan istifa dilekçesinde Yamalı'nın Gelecek Partisi'nin ortak grup kurduğu Saadet Partisi'nden de istifa ettiği görüldü. Böylelikle Saadet Partisi grubu resmi olarak düşmüş oldu.
İSTİFA KARMAŞASI
Yamalı’nın ilk istifa açıklaması Meclis’te karışıklık yarattı. Çünkü Yamalı ve diğer 9 Gelecek Partili milletvekili, Saadet Grubu kurulurken bu partiye geçiş yapmıştı. Ancak Yamalı istifa açıklamasında 'Gelecek Partisi’nden ayrıldığını' ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından Saadet Partisi yöneticileri “Saadet Partisinin milletvekilinin, Gelecek Partisi’nden istifasının anlamı yok” şeklinde değerlendirme yaptı.
SAADET GRUBU RESMEN DÜŞTÜ
Bu açıklamanın ardından TBMM Başkanlığı’na öğle saatlerinde dilekçesini veren Yamalı, Saadet Grubu’ndan da istifa etti. Böylece resmi olarak 19 milletvekiline düşen Saadet Grubu da düşmüş oldu.
TBMM’nin 6. Siyasi parti grubu olan Saadet Grubu, halen 9 Saadet Partisi, 9 Gelecek Partisi ve 1 CHP milletvekilinden oluşuyor.
YAMALI AK PARTİ’YE GEÇECEK
Bu arada istifasıyla Saadet Grubu’nu düşüren Yamalı’nın yarın Meclis’te yapılacak AK Parti Grup toplantısına katılacağı iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yamalı’ya rozet takacağı ifade edilirken, bu katılım ile AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 268’e yükselecek.
DEVA DEVREYE GİRECEK
İstifanın ardından Saadet Partili yöneticilerin bir süredir görüştükleri DEVA Partisi ile temasa geçtikleri öğrenildi. Ali Babacan’ın genel başkanlığını yaptığı DEVA’nın Meclis’te Saadet Grubu’nun tekrar oluşabilmesi için destek vermesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi