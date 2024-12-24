Gelecek Partisi'nde İstifa Bilmecesi Çözüldü... Dilekçe Meclis'te: Saadet Partisi Grubu Resmi Olarak Düştü

Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyuran Mustafa Nedim Yamalı'nın istifa dilekçesi TBMM'ye geldi. Dilekçede Yamalı'nın ortak grup kurdukları Saadet Partisi'nden de istifa ettiği görüldü. Böylelikle Saadet Partisi grubu resmi olarak düştü. Yamalı'nın AK Parti'ye katılacağı ve rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı iddia ediliyor. Öte yandan Saadet Partisi'nin tekrar grup kurabilmek için DEVA Partisi ile temasa geçtiği öğrenildi.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
Son Güncelleme:
Gelecek Partisi'nde İstifa Bilmecesi Çözüldü... Dilekçe Meclis'te: Saadet Partisi Grubu Resmi Olarak Düştü

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, bugün sosyal medya hesabından Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Yamalı'nın istifası akılları karıştırmıştı. TBMM Başkanlığı'na ulaşan istifa dilekçesinde Yamalı'nın Gelecek Partisi'nin ortak grup kurduğu Saadet Partisi'nden de istifa ettiği görüldü. Böylelikle Saadet Partisi grubu resmi olarak düşmüş oldu.

İSTİFA KARMAŞASI

Yamalı’nın ilk istifa açıklaması Meclis’te karışıklık yarattı. Çünkü Yamalı ve diğer 9 Gelecek Partili milletvekili, Saadet Grubu kurulurken bu partiye geçiş yapmıştı. Ancak Yamalı istifa açıklamasında 'Gelecek Partisi’nden ayrıldığını' ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından Saadet Partisi yöneticileri “Saadet Partisinin milletvekilinin, Gelecek Partisi’nden istifasının anlamı yok” şeklinde değerlendirme yaptı.

Gelecek Partisi'nde İstifa Bilmecesi Çözüldü... Dilekçe Meclis'te: Saadet Partisi Grubu Resmi Olarak Düştü - Resim : 1

SAADET GRUBU RESMEN DÜŞTÜ

Bu açıklamanın ardından TBMM Başkanlığı’na öğle saatlerinde dilekçesini veren Yamalı, Saadet Grubu’ndan da istifa etti. Böylece resmi olarak 19 milletvekiline düşen Saadet Grubu da düşmüş oldu.
TBMM’nin 6. Siyasi parti grubu olan Saadet Grubu, halen 9 Saadet Partisi, 9 Gelecek Partisi ve 1 CHP milletvekilinden oluşuyor.

Gelecek Partisi'nde İstifa Bilmecesi Çözüldü... Dilekçe Meclis'te: Saadet Partisi Grubu Resmi Olarak Düştü - Resim : 2

YAMALI AK PARTİ’YE GEÇECEK

Bu arada istifasıyla Saadet Grubu’nu düşüren Yamalı’nın yarın Meclis’te yapılacak AK Parti Grup toplantısına katılacağı iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yamalı’ya rozet takacağı ifade edilirken, bu katılım ile AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 268’e yükselecek.

DEVA DEVREYE GİRECEK

İstifanın ardından Saadet Partili yöneticilerin bir süredir görüştükleri DEVA Partisi ile temasa geçtikleri öğrenildi. Ali Babacan’ın genel başkanlığını yaptığı DEVA’nın Meclis’te Saadet Grubu’nun tekrar oluşabilmesi için destek vermesi bekleniyor.

AKP'ye Dönüş Sinyalleri Gündemdeydi: Gelecek Partisi'nde Üst Düzey İstifa! Saadet Grubu Düşecek mi?AKP'ye Dönüş Sinyalleri Gündemdeydi: Gelecek Partisi'nde Üst Düzey İstifa! Saadet Grubu Düşecek mi?Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Saadet Partisi Gelecek Partisi
Son Güncelleme:
Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Doktor ve Eşi Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Doktor ve Eşine Gözyaşlarıyla Veda
Asgari Ücrette Yeni Sarsıntı! İşverenlerin 3 Talebi Belli Oldu Asgari Ücrette Yeni Sarsıntı! İşverenlerin 3 Talebi Belli Oldu
TIR'a Arkadan Çarpan 23 Yaşındaki Sürücü Feci Şekilde Can Verdi 23 Yaşındaki Sürücü Kazada Feci Şekilde Can Verdi
Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor