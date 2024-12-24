Gelecek Partisi'nde İstifa Bilmecesi Çözüldü... Dilekçe Meclis'te: Saadet Partisi Grubu Resmi Olarak Düştü

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, bugün sosyal medya hesabından Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Yamalı'nın istifası akılları karıştırmıştı. TBMM Başkanlığı'na ulaşan istifa dilekçesinde Yamalı'nın Gelecek Partisi'nin ortak grup kurduğu Saadet Partisi'nden de istifa ettiği görüldü. Böylelikle Saadet Partisi grubu resmi olarak düşmüş oldu.

İSTİFA KARMAŞASI

Yamalı’nın ilk istifa açıklaması Meclis’te karışıklık yarattı. Çünkü Yamalı ve diğer 9 Gelecek Partili milletvekili, Saadet Grubu kurulurken bu partiye geçiş yapmıştı. Ancak Yamalı istifa açıklamasında 'Gelecek Partisi’nden ayrıldığını' ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından Saadet Partisi yöneticileri “Saadet Partisinin milletvekilinin, Gelecek Partisi’nden istifasının anlamı yok” şeklinde değerlendirme yaptı.

SAADET GRUBU RESMEN DÜŞTÜ

Bu açıklamanın ardından TBMM Başkanlığı’na öğle saatlerinde dilekçesini veren Yamalı, Saadet Grubu’ndan da istifa etti. Böylece resmi olarak 19 milletvekiline düşen Saadet Grubu da düşmüş oldu.

TBMM’nin 6. Siyasi parti grubu olan Saadet Grubu, halen 9 Saadet Partisi, 9 Gelecek Partisi ve 1 CHP milletvekilinden oluşuyor.

YAMALI AK PARTİ’YE GEÇECEK

Bu arada istifasıyla Saadet Grubu’nu düşüren Yamalı’nın yarın Meclis’te yapılacak AK Parti Grup toplantısına katılacağı iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yamalı’ya rozet takacağı ifade edilirken, bu katılım ile AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 268’e yükselecek.

DEVA DEVREYE GİRECEK

İstifanın ardından Saadet Partili yöneticilerin bir süredir görüştükleri DEVA Partisi ile temasa geçtikleri öğrenildi. Ali Babacan’ın genel başkanlığını yaptığı DEVA’nın Meclis’te Saadet Grubu’nun tekrar oluşabilmesi için destek vermesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi